فيديو لطيف لإيراني يرعب المعممين من فيروس كورونا

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، شاباً إيرانياً يركض خلف المعممين في أحد شوارع مدينة قم زاعماً أنه مصاب بفيروس كورونا، ما بث الذعر في نفوسهم، ودفعهم إلى الفرار كالسهم من الرمية.

يأتي هذا قبيل اعلان مسؤول بوزارة الصحة اليوم الجمعة أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال المسؤول مينو محرز "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".

إلى ذلك، أكدت إيران اليوم 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها.

إصابات عدة في قم

يذكر أن كانت قناة "بي بي سي" الفارسية كانت نقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بكورونا، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.

وأعلن العديد من الصيدليات في قم عن نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقاً لوكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا".

كما أفادت الوكالة أنه عقب إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين بالكورونا في قم، عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة، لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.

وكان اثنان من مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنا في وقت سابق أن شخصين توفيا عقب إصابتهما بفيروس كورونا، الأربعاء الماضي، في مستشفى بمدينة قم.

وقال علي رضا وهاب زاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، إن الشخصين كانا طاعنين في السن.

من جهته، أعلن رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، إن "مستشفى "كام كار"، سيخصص كمركز للمصابين بكورونا، وسيتم تجهيز مستشفى "نكوئي- فرقاني" ليكون مركز دعم لهذا المستشفى.

يذكر أن الإيرانيين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام رسالة مسرّبة من وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، يوعز فيها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بعدم الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، في البلاد حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.