مواقع التواصل تنقذ أسبوع الموضة في ميلانو من كورونا

أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى عرقلة عروض أزياء، وأثار القلق لدى أخصائيي عالم الموضة في العالم الذين يجتمعون في أسبوع الموضة في ميلانو على بعد ساعة في السيارة من المركز الرئيسي لتفشي الوباء في البلاد.

وتُعرض تصاميم جورجو أرماني الأحد استثنائيا من دون جمهور، بحيث يتمكّن الصحافيون والزبائن من متابعة العرض مصوّراً عند بثه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما أُبقي على عرض "دولتشه أند غابانا" في موعده، تقرر إلغاء عرض لورا بياجوتي، وكذلك العرض المنتظر لمجموعة "جينييس" من دار "مونكلير".

وتقول شابة تعمل في صالة العرض التابعة لـ"فندي" إن "كثيرين من سائر أنحاء العالم كانوا موجودين في ميلانو خلال هذه الأيام لمتابعة أسبوع الموضة، لقد تلقنيا مئات الاتصالات، وفي حال فكّرنا بكل هذه التفاعلات مجدّداً، فسيكون ذلك مثيراً للذعر".

وعلى بعد 60 كيلومتراً من مدينة ميلانو، تقع مدينة كودونيو، التي تعدّ واحدة من المراكز الرئيسية لتفشّي وباء كورونا في البلاد، والذي تسبّب بوفاة شخصين في إيطاليا ودفع السلطات إلى الحجر على أكثر من 52 ألف مقيم في 11 مدينة في الشمال.

ويجمع أسبوع الموضة في ميلانو نحو 25 ألف أخصائي في مجال الموضة، وهم سيغادرونها، الأحد، متوجّهين إلى أصقاع العالم الأربعة خوفاً من نقلهم العدوى في حال مشاركتهم في العروض والسهرات التي تقام على هامشه.

وتقول موظفة "فندي" إن "الكثير من التوصيات التي يُعمل بها حاليا لم تكن موجودة قبل بضع ساعات، وكثير من الصحافيين والمصوّرين والمشترين عادوا أو على وشك المغادرة إلى بلادهم أو إلى باريس حيث يبدأ أسبوع الموضة هناك الاثنين".

إلى ذلك، ذكر أحد العاملين لدى "أرماني" أنه "عندما انتشر الخبر أمس بإقفال الأبواب أمام مشاهدة العروض، أدركنا أن الوضع بات أكثر جدية. ولا نعلم إن كانت هذه الإجراءات ضرورية أم مضخّمة".

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والسبت استمرّت العروض وكأن شيئاً لا يحدث في لومبارديا، إذ احتفلت دار "بوتيغا فينيتا" بمجموعتها الجديدة، لكن بين رقصة وأخرى كان يحرص الحضور على تفحّص الأخبار بحثاً عن أي جديد.

إلى ذلك، علقت صحافية إيطالية تعمل في مجلّة متخصّصة في الموضة: "لقد بدأت التحذيرات تتحوّل إلى سبب للإزعاج. ونحن حريصون على عدم الخضوع لحالة الذعر. سنتوجّه إلى باريس بتوجيهات من إدارة التحرير".

وأضاف أحد مصوّري الوكالات الدولية الكبرى: "نحن نولي اهتماماً لقواعد النظافة الأساسية ونتجنّب السعال، الذي يقلق الجميع"، متسائلاً عن سبب "عدم إلغاء عروض الأزياء التي تجمع الكثير من الناس، فيما تحظر التجمعات في هذه المنطقة".