بعد فيديو مرعب لطفلة.. قرار للمحكمة يصدم مواقع التواصل

بعد جدل واسع حول مسؤولية ذوي طفلة شوهدت وهي تمشي على طول حافة ضيقة على ارتفاع نحو 25 متراً، قرر قرّر قاضٍ إسباني إغلاق الملف مع عدم توجيه أي تهمة للوالدين، جراء هذه الحادثة التي وقعت في جزيرة تينيريفي في 4 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبينت التحقيقات أن الطفلة خرجت إلى الشرفة بغفلة من والدتها التي كانت في الحمام ووالدها الذي كان في العمل.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعب وثّق مشهد الطفلة الصغيرة وهي تمشي على طول الحافة الضيقة في الطابق الرابع من مبنى على ارتفاع نحو 25 متراً، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً بين المستخدمين الذين وجّهوا انتقادات لاذعة لأهل الطفلة.

وأظهرت لقطات فيديو الطفلة وهي تتسلق نافذة قبل أن تقوم بالمشي على طول الحافة الضيقة في بلايا بارايسو، بجزيرة تينيريفي.

وتظهر الطفلة وهي تركض نحو شرفة المنزل ومن ثم تعود أدراجها من الشرفة نحو النافذة. فبدلاً من التسلق على الشرفة إلى بر الأمان، تبدأ الطفلة في العودة إلى الوراء بالطريقة التي جاءت بها.

ويبدو أن اللقطات أخذت من شقة مجاورة للبناية التي قامت الطفلة بالمشي على إحدى حوافها الخارجية.

وأفادت وسائل تواصل اجتماعي بأن الطفلة تمكنت من الخروج من الشقة بينما كانت والدتها تستحم.