شاهد.. طفل صيني ينتزع كمامة من "والده" ليهديها لعجوز

Touching moment: Boy gives a #mask to elderly man on the street pic.twitter.com/mdeLlkvSs1 — CGTN (@CGTNOfficial) February 24, 2020

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفل في إحدى المدن الصينية، وهو يقدم كمامة لرجل مسن للوقاية من الإصابة بفيرس كورونا.

وأظهر المقطع دراجة نارية تتوقف في شارع خالٍ من السيارات، ويتقدم طفل ليرمي علبة بلاستيكية حين يلاحظ أن مسنا لا يرتدي كمامة، فيجبر مرافقه ويعتقد أن والده كان بانتظاره على متن الدراجة لإعطائه كمامة بهدف إهدائها للمسن، وساعده على ارتدائها، قبل أن ينطلق مجددا.

ارتفاع وفيات الصين

يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، ارتفعت الثلاثاء، إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سجّلت في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت أنه فيما خصّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات، ما يمثّل ارتفاعاً بالمقارنة مع الحصيلة التي سجّلت الاثنين، وبلغت 409 إصابات جديدة.

وأظهرت الحصيلة الجديدة أن العديد من المقاطعات الصينية لم تسجّل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ أيام عدّة، في تأكيد لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الوباء بلغ ذروته في الصين