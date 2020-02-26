فيديو يثير استياء بإيران.. رافق مصابا بكورونا دون كمامة

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل مصاب بفيروس "كورونا" في مدينة أردبيل شمال إيران دون أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

وأثار المقطع استياء واسعا في إيران بسبب عدم أخذ الحيطة والحذر لمنع تفشي الفيروس.

وظهر في الفيديو أحد مرافقي الشخص المصاب بالفيروس، وهو يصعد سيارة الإسعاف ويجلس بالقرب من المريض، دون أن يرتدي قناعاً أو قفازات تحد من انتشار عدوى الفيروس عبر اللمس أو الانتقال عبر الهواء.

وتعد إيران بؤرة فيروس كورونا المستجد في منطقة الشرق الأوسط ومصدر قلق للدول المجاورة، خاصة بعد حديث عدد من المسؤولين الإيرانيين عن عدد وفيات يفوق الأرقام الرسمية المعلنة، فضلا عن كون الحالات المسجلة في الكويت والبحرين مرتبطة بأشخاص سافروا إلى إيران.

وكانت اتحادات طلابية في أكثر من 50 جامعة إيرانية أصدرت بيانا مطولا وصفت فيه قرار الرئيس حسن روحاني باستئناف الدوام في المدارس والجامعات اعتبارا من يوم السبت بـ"الخطير" في ظل انتشار فيروس كورونا، مشددة على أن مزاولة الأعمال في الأماكن العامة سيزيد من انتشار الفيروس.

يذكر أن إيران أعلنت الأربعاء تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139. ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الإيرانيين إلى تجنب السفر لدى إعلانه عن الحصيلة الجديدة على التلفزيون الرسمي.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مدينة قم المقدسة وحدها، وتسع في جيلان وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وسمنان وهرمزجان.

لكن رغم سرعة انتشار الفيروس، لم تنظر السلطات في فرض الحجر الصحي كخيار لاحتواء الوباء.