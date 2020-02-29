شاهد.. عنصر أمن يهدد متظاهرين عراقيين بذبحهم

تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو يظهر عنصرا من قوات الأمن وهو يهدد المتظاهرين بحركة تدل على ذبحهم، كما تداولوا مشاهد لحظة إصابة متظاهر في الخلاني بعد إطلاق قوات الشغب الرصاص الحي.

وتشهد ساحة الخلاني وسط بغداد صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بعد إعلان البرلمان العراقي، الخميس، تأجيل جلسة التصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي لعدم اكتمال النصاب.

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وفي هذا الإطار، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، النواب الى حضور جلسة السبت للتصويت على حكومة علاوي وعدم الانجرار خلف التحاصص والمغانم، الذي تطمح إليه بعض الكتل، وفق وكالة الأنباء العراقية. وقال إن ما حدث في جلسة الخميس هو خرق للدستور وتحدٍّ واضح لإرادة الشعب.

يذكر أن لساحة الخلاني سجلا حافلا بالصدامات خلال الفترة الماضية، إذ شهدت أعمال عنف متكررة في الأيام الأخيرة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

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فقبل أسبوع، أفادت مصادر أمنية وطبية أن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

إلى ذلك، خرج الطلاب في مختلف كليات البصرة (جنوب العراق) في وقت سابق الخميس بمسيرات مساندة لساحات التظاهر في مختلف أنحاء البلاد، هاتفين ضد الأحزاب.

كذلك، خرج طلاب جامعات ميسان بتظاهرات مطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة من قبل أحزاب السلطة.