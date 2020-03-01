بالفيديو.. راغب علامة يبتكر مصافحة تقيه من كورونا!

تحول فيروس كورونا إلى موضوع ملهم للناس العاديين من خلال نشر النصائح أو النكات، فيما رأى الفنانون نشر فيديوهات توعوية بأسلوب ضاحك، لا سيما مع التذكير يومياً بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

والتزاماً منه بالإجراءات الوقائية العالمية التي تقضي بالمحافظة على نظافة اليدين منعاً لالتقاط الفيروسالمستجد، نشر الفنان راغب علامة فيديو طريفا عبر حسابه على تويتر يُظهر قيامه "بمصافحة" بالقدمين!

وعلّق على المقطع المصور كاتباً "أيام الكورونا" بعدما ظهر وهو يتبادل الركلات مع أحد أصدقائه كشكلٍ جديد من إلقاء التحية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية والحكومات كافة تشجع على جعل الإنسان مسؤولا في مكافحة الفيروس من خلال اتباعهم لإجراءات وقائية كغسل اليدين وتجنب التجمعات والاختلاط أو المصافحة والقبل، واعتماد حجر صحي ذاتي للمرضى.