انتقاماً لقتلاهم.. أتراك يعتدون بالضرب على أسرى للنظام

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقاطع فيديو، تظهر جنوداً أتراكاً شمال سوريا يعتدون بالضرب على عناصر من قوات النظام بعد مقتل العشرات منهم في قصف جوي للأسد قبل أيام.

وأظهرت الفيديوهات القوات التركية تنهال بالضرب على أسرى من قوات النظام في مدينة إدلب في غرفة مظلمة، وقال المرصد إنهم سوريون من قوات النظام، تم أسرهم خلال المعارك الأخيرة بين تركيا والأسد في إدلب.

جنود أتراك يعتدون على أسرى للنظام السوري في محافظة إدلب انتقاما لجنودهم الذين قتلوا.

Turkish soldiers is strike Syrian soldiers in Idleb pic.twitter.com/cP7ABq63Wy — Nurhat Hesen (@nurhathesen1) March 1, 2020

يذكر أن حصيلة قتلى قوات النظام جراء القصف التركي في طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي بلغت منذ يوم الجمعة 93 عنصراً، وفق المرصد الذي أشار أيضاً إلى مقتل 10عناصر من حزب الله اللبناني. ولم يصدر أي تعليق رسمي من النظام.

وتشن قوات النظام السوري بدعم روسي منذ كانون الأول/ديسمبر هجوماً واسعاً ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية في محافظة إدلب وجوارها. وتمكنت من إحراز تقدم كبير على الأرض خلال الأسابيع الماضية.