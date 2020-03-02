فيديو يدمي القلب.. طفل إيراني طاله كورونا فانهارت قواه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو لطفل إيراني قيل إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، يسقط على الأرض ثم يحاول النهوض مجدداً، إلا أن قدميه لم تعيناه على الوقوف.

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شاهد.. طفل إيراني مصاب بكورونا يسقط على الأرض في شوارع طهران #كورونا pic.twitter.com/vORBObypcr — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 1, 2020

ويوضح الفيديو الطفل وهو يتمايل في مشيته منهكاً، يحاول الاتكاء على السيارة، وما إن وصل إليها حتى انهارت قواه وسقط أرضاً، لتظهر بعدها سيارة الإسعاف وقد أتت لإنقاذ الطفل.

54 وفاة بسبب كورونا

يشار إلى أن وزير الصحة الإيراني كان قد أعلن، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 54، وعدد الحالات المصابة إلى 978 شخصاً.

وقال الوزير كيانوش جهانبور إنه تم تأكيد حالات جديدة في عدة مدن، من بينها مشهد، التي تعد موطناً لأهم الأضرحة الشيعية في إيران وتجذب زوارا من جميع أنحاء المنطقة. وكانت الحكومة قد دعت إلى غلق هذه الأضرحة أمام الجمهور، إلا أن رجال الدين لم يستجيبوا.

وهناك 11 حالة وفاة إضافية وفقاً للأرقام الجديدة، مقارنة بما أعلنته الحكومة أمس السبت، و385 إصابة جديدة. ومع ذلك، تشير الأعداد الجديدة إلى انخفاض نسبة الوفيات مقارنة بالإصابات من 20 إلى نحو 5.5%.

إلى ذلك ذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية، الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى مدينة رشت، عاصمة محافظة غيلان شمال البلاد. ولم تذكر الهيئة أي أسباب للقرار. ويوجد في غيلان أكبر عدد من الإصابات بالبلاد بعد العاصمة طهران ومدينة قم، مركز تفشي الفيروس.