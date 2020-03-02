ليست عملية تجميل.. فنانة شهيرة تنشر صورة مروعة لوجهها

طلبت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر من متابعيها على حسابها في فيسبوك الدعاء لها، بعدما نشرت صورة لنصف وجهها تكشف تورمه الشديد.

وتحدثت سيف النصر في تغريدتها عن قصة ارتدائها الحجاب وخلعه بعد ذلك، وعن أدوارها الجريئة في بعض أعمالها الفنية.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها لم تجر أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة".

كما سردت خلال منشور طبيعة مرضها، إذ وصفته بأنه غريب حتى إن طبيبها لم يصل لتشخيصه، متسائلة: "الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور".