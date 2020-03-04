فيديو.. عراك بالبرلمان التركي بعد انتقاد نائب لأردوغان

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات اليوم الأربعاء في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار حيث صعد بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.

واتهم النائب انجين أوزكوك من "حزب الشعب الجمهوري" المعارض أردوغان، خلال مؤتمر صحفي سبق الجلسة البرلمانية ثم في تغريدات على "تويتر"، بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسوريا.

كما اتهم أوزكوك الرئيس بعدم التحلي بالمسؤولية لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.

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ووصف أوزكوك أردوغان بأنه " مخادع ووضيع وخائن". كما اتهم الرئيس بإرسال أبناء المواطنين الأتراك للقتال، بينما تحوم مزاعم تفيد بأن أبناء أردوغان نفسه تجنبوا الخدمة العسكرية.

وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض. وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن الادعاء العام في أنقرة فتح تحقيقاً في اشتباه بـ"إهانة الرئيس".

وكان أردوغان قد اتهم المعارضة في وقت سابق بالخيانة بعدم المسؤولية، وذلك لتشكيكها في صواب تدخل الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتصاعدت التوترات بعد مقتل ما يزيد على 50 جنديا تركيا في إدلب الشهر الماضي بينهم 33 جنديا لقوا حتفهم في هجوم الخميس الماضي.

وأرسلت تركيا الآلاف من قواتها إلى المنطقة لدعم مقاتلي الفصائل المتحصنين هناك، لكنها لم تتمكن من وقف هجوم النظام السوري المدعوم من روسيا لاستعادة محافظة إدلب.