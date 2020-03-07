بلبلة في لبنان.. مصابة بكورونا احتفلت بعيد ميلاد ابنتها

عادت من بريطانيا واحتفلت بعيد ميلاد ابنتها في المنزل مع حشد من الأصدقاء وأولادهم، ليتبين فيما بعد إصابتها بكورونا!

لجين عضاضة مذيعة لبنانية سابقة تبينت إصابتها بالفيروس بعد عودتها من بريطانيا. فبعد ارتفاع حرارتها بشكل كبير، توجهت عضاضة إلى مستشفى الجامعة الأميركية بالعاصمة بيروت، وأجرت فحوصات طبية ليتم تأكيد إصابتها بكورونا. بعدها تم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وخضوعها للحجر الصحي. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عضاضة نقلت الفيروس إلى ابنتها والعاملة المنزلية لديها.

إلى ذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعقيم منزل المذيعة السابقة الواقع في العاصمة.

حالة من الذعر في مبنى بلاتينوم في بيروت بعد الاعلان عن اصابة حالتين بفيروس #كورونا وهنّ بنات المصابة الذي اعلن عنها سابقا القادمة من لندن .



وكانت الام حال وصولها من لندن قد أقامت عيد ميلاد ابنتها في المنزل لحضور حشد من الاصدقاء في المدرسة واهاليهم قبل ان يتبين اصابتها بالكورونا. pic.twitter.com/UTP8fMi6yN — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) March 6, 2020

يذكر أن هذه الحادثة أثارت بلبلة وحالة من الذعر في الشارع اللبناني وسط تساؤلات عدة حول الإجراءات المتخذة في مطار بيروت للمسافرين القادمين من الخارج واتخاذ التدابير اللازمة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22، مؤكداً: "خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن".

وقال حسن: "هناك تطور غير محسوب حصل في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان وكنا علمنا البارحة أنه سجلت حالة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ونتحمل المسؤولية ونتابع كل الإجراءات التي تحمي المجتمع من انتشار الوباء".

كما أضاف أنه "اتخذ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة 3 قرارات لصالح حماية الأمن الصحي الاجتماعي وكان هناك تجاوب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة والوزراء لدعم أي قرار تأخذه وزارة الصحة العامة أو توجه للحفاظ على صحة المجتمع"، مشيراً إلى أنه سمح بـ"شراء خدمات للمستشفيات الحكومية التي أبدت استعدادها وتجاوبها مع فتح أقسام للحجر للمواطنين المشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا أو الذين سجلت إصابة أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس".