شاهد.. "خليفة" سليماني يظهر في سوريا

ظهر القائد الجديد لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة التقطت له خلال زيارته سوريا، ونشرتها صفحات سورية معارضة نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

في التفاصيل، قالت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية إن الصورة التقطت لقاآني وهو على أحد محاور القتال في سوريا، دون أن تحدد مكان وتاريخ الزيارة.

خنده داره که برخی میگن ایران در ماجرای ادلب ساکت بود! پ

سردار #قاآنی در دوماه اخیر بارها به سوریه رفت؛ در ماجرای عقب نشینی ترکیه با هاکان فیدان(رییس سرویس اطلاعات ترکیه)ملاقات کرد

هدف تلاشهای ژنرال و سربازانش در قدس، ادب کردن اردوغان بود که در #ادلب صورت گرفت. pic.twitter.com/gG0yCI84gI — مهدی (@Mahdimkp) March 7, 2020

فيما نقلت صفحات معارضة عن مصادر عدة ترجيحها أن تكون هذه الصورة قد كانت أثناء زيارة القائد الجديد لمواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، حيث تتمركز هناك الميليشيات في محيط بلدتي نبل والزهراء، وأماكن أخرى، وشاركت بفعالية في المعارك الأخيرة بريفي حلب وإدلب، مع "حزب الله" اللبناني، إلى جانب قوات النظام السوري وروسيا.

يذكر أن اسماعيل قاآني حل مكان قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.