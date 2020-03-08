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شاهد.. "خليفة" سليماني يظهر في سوريا

المصدر: دبي - العربية نت
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد
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ظهر القائد الجديد لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة التقطت له خلال زيارته سوريا، ونشرتها صفحات سورية معارضة نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

في التفاصيل، قالت وكالة أنباء "جوان" الإيرانية إن الصورة التقطت لقاآني وهو على أحد محاور القتال في سوريا، دون أن تحدد مكان وتاريخ الزيارة.

فيما نقلت صفحات معارضة عن مصادر عدة ترجيحها أن تكون هذه الصورة قد كانت أثناء زيارة القائد الجديد لمواقع الميليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي، حيث تتمركز هناك الميليشيات في محيط بلدتي نبل والزهراء، وأماكن أخرى، وشاركت بفعالية في المعارك الأخيرة بريفي حلب وإدلب، مع "حزب الله" اللبناني، إلى جانب قوات النظام السوري وروسيا.

يذكر أن اسماعيل قاآني حل مكان قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية في بغداد، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

كلمات دالّة

#سوريا, #إسماعيل_قاآني, #فيلق_القدس
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