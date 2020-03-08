هذه صور ملائكة حريق الكويت.. 8 أطفال ضحايا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورة تجمع عدداً من الأطفال الضحايا الذين فارقوا الحياة في حريق مدينة صباح الأحمد في الكويت، السبت.

وأكد ناشطون أن المتوفين من أبناء سلطان نهار العتيبي هم: "تركي (14 سنة)، ومنيرة (12 سنة) ونهار (10 سنوات) وعبدالرحمن (6 سنوات) وجوري (7 سنوات) وهاجر (3 سنوات) وبندري (سنتان) ومسلط (8 شهور)"، أما المصابون فهم "سارة (12 سنة) ومحمد (5 سنوات) وراكان 6 سنوات وجود (4 سنوات)".

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وأعلن النقيب رضا السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، إن الفرق المختصة تجمع العينات من موقع حريق منزل منطقة "صباح الأحمد" الذي أودى بحياة 8 أطفال دفعة واحدة، نافياً أي معلومات تؤكد حتى اللحظة أن الحريق بفعل فاعل.

وقال السلمان في تصريح متلفز: "للأسف تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث الأليم المأساوي الذي وقع في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث وردنا بلاغ في تمام الساعة 5:05 مساء السبت عن اندلاع حريق في أحد المنازل الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية".

وأضاف المسؤول: "على إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة ووصل رجال الإطفاء إلى الموقع، وباشروا بعمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق وتم إخراج 8 أطفال كانت حالتهم حرجة جدا ونُقلوا عن طريق فنية الطوارئ الطبية إلى المستشفى، وللأسف فارقوا الحياة هناك".

وغرد الناشطون بالعزاء للأب سلطان نهار العتيبي. وجاء في تغريدة: "أعزي نفسي وأعزي والدهم سلطان نها العتيبي وذويهم وكافة أفراد قبيلة عتيبة في السعودية والكويت وكل مكان في فقدان 8 من أفراد القبيلة في فاجعة مدينة صباح الأحمد، ونحمد الله على سلامة الآخرين، سائلين الله أن يتغمدهـم برحمته، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وورد في تغريدة أخرى: "اللهم اجعل مصيبتهم برداً وسلاماً عليهم واربط على قلوبهم بالصبر والسلوان".