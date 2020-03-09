مصاب أميركي بكورونا يوثق علاجه في مصر

واصل الصحافي الأميركي، مات سويدر، المصاب بفيروس كورونا المستجد، والمحتجز بمستشفى العزل في النجيلة بمرسى مطروح، توثيق تفاصيل رحلة علاجه اليومية من المرض.

وكشف في تغريدات له بصفحته على موقع "تويتر" أنه يتلقى طعامًا صحيا لرفع المناعة ومواجهة الفيروس، مضيفا أنه اشترى قميصًا جديدًا قبل إجراء فحوص واختبارات كورونا وكتب عليه: "أنا أحب مصر".

وكان الصحافي الأميركي ضمن ركاب الباخرة النيلية في الأقصر التي أصيب ركابها بالفيروس من مواطنة تايوانية من أصل أميركي، وقام الصحافي بتوثيق رحلته إلى مستشفى العزل بالنجيلة.

وقال إن قافلة من عدة سيارات إسعاف نقلته والمصابين الآخرين ممن كانوا على متن الباخرة الموبوءة، إلى طائرة عسكرية أقلتهم جميعًا إلى مستشفى العزل، بعيدا عن المنطقة التي كانت ترسو فيها الباخرة.

وأشاد الأجنبي المصاب بالمعاملة التي واجهها من المسؤولين المصريين والإجراءات التي وصفها باليسيرة والسهلة لنقلهم ورعايتهم.