وثيقة فرنسية تكشف عن جريمة قائد عثماني خطط لنبش قبر الرسول

🎥 | هل تعلم أن #فخري_باشا كان يخطط لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل رفاته الطاهر إلى #اسطنبول؟.. حقائق صادمة في هذا الفيديو قد تشاهدها للمرة الأولى! pic.twitter.com/rwb0C0T7Wf — العصملي (@alosmlly) March 8, 2020

تصدر الهاشتاغ "نبش قبر الرسول جريمة عثمانية" مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفيسبوك" حيث شهد الهاشتاغ تفاعلاً واسعاً وسط سلسلة من التعليقات حول جرائم النظام التركي، الراعي الأول للإرهاب في المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة فرنسية سرية مؤرخة في 13 يونيو عام 1917 أرسلها وزير فرنسا في القاهرة، دوفرانس، إلى وزارة الخارجية الفرنسية تضمنت الوثيقة الحديث عن نوايا الوالي العثماني على بلاد الحرمين آنذاك، فخري باشا، لنبش قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتروي الوثيقة كيف فر أحد المهندسين هارباً من المدينة المنورة حتى لا ينفذ أوامر الوالي العثماني الذي طلب منه تعديل مآذن الحرم لتدجيجها بالرشاشات، وكيف أنه كان ينوي نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتحقق من وجود رفاته.