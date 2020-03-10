شاهد مشاجرات أستراليا تنتقل للقطارات.. والسبب كورونا

The #coronavirus craziness hits the trains.



Someone hand me my taser.



Vid from @andy_park pic.twitter.com/wdZoPtXX0N — Ben Fordham (@BenFordham) March 8, 2020

تسبب سعال امرأة داخل قطار في أستراليا بمشاجرة على خلفية الرعب الذي يحدثه فيروس كورونا في العالم والخشية من انتشاره والتقاط عدواه.

ووبخ راكب غاضب امرأة لأنها سعلت بالقرب منه خلال تواجدهما على متن قطار في العاصمة سيدني، لينتهي الأمر بشجار عنيف. وبداية أثار سعال المرأة حوارا ساخنا بين الراكبين لينتشر بعدها على وسائل التواصل الأسترالية.

وصور الحوار آندي بارك، الصحفي في هيئة الإذاعة الأسترالية، الذي كان جالسا بالقرب منهما. وشهدت أستراليا زيادة في الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

مشاجرات وضرب بالأيدي

وبسبب كورونا أيضا، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع لمشاجرات وضرب بالأيدي في المتاجر بسبب الخلاف على أوراق المراحيض، ما استدعى تدخل الشرطة التي دعت الناس إلى الهدوء.

وقد أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث نساء يمسكن بشعر بعضهن البعض ويصرخن أثناء شجارهن على حزمة كبيرة من هذه السلعة المرغوبة على رصيف متجر في سيدني. وقالت إحدى النساء فيما كانت المرأتان الأخريان تحرسان عربة مكدسة بلفائف ورق المرحاض "أريد حزمة واحدة فقط!".

MEANWHILE IN AUSTRALIA: Customers fight over toilet paper amid #coronavirus panic



pic.twitter.com/2rmI9UPzGG — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2020

وكتب براد هازارد وزير الصحة في نيو ساوث ويلز على "تويتر" السبت مرفقا تغريدته بصورة للرفوف الفارغة "رجاء توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات كبيرة من ورق المرحاض... لن يكون هناك أي مشكلة".

وفي وقت سابق، فرضت أكبر سلسلة سوبرماركت في أستراليا سقفا على مبيعات ورق المرحاض مؤكدة للمستهلكين أن ليس هناك أي نقص في هذه السلعة.

وتأتي هذه الحوادث بعد صعق الشرطة رجلا هاجم زبونا وعاملا في أحد المتاجر في بلدة تامورث في نيو ساوث ويلز الخميس.

وأكدت أستراليا أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في العالم. وآخر المصابين هو طبيب في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد عاد مؤخراً من الولايات المتحدة. وقد عالج حوالي 70 مريضا رغم ظهور أعراض الفيروس عليه.

وكانت أستراليا، قد أغلقت حدودها في وجه الزوار الذين قصدوا الصين بؤرة كورونا ما أدى إلى تراجع كبير في عدد السياح. وكان 143 مليون صيني زاروا أستراليا في 2018 وأنفقوا 12 مليار دولار في البلاد.