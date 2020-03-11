بعد رسائل بوتين وفيديو أحرج أردوغان.. أوغلو مستاء

لم تمض ساعات على انتشار الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان منتظراً لدقائق معدودة من أجل لقاء نظيره الروسي في موسكو، في خطوة اعتبرت محرجة للضيف التركي، وأثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى خرج وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو معبراً عن استيائه.

ففي لقاء مع محرري وكالة الأناضول الثلاثاء، وبعد نشر قنوات روسية للفيديو الشهير، انتقد الوزير التركي وسائل الإعلام الروسية معتبراً أنها تشن حملة مغرضة.

كما اتهم عدداً من وسائل الإعلام، ذاكراً بعضها بالاسم، تلك بتنظيم "بروباغندا سوداء" من أجل تشويه صورة بلاده، إلا أنه أردف أن أنقرة لن ترد بالمثل.

#Russia media runs a "black propaganda" against #Turkey, says Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu who named @RT_com @SputnikInt among others. He claimed Turkey does not reciprocate. pic.twitter.com/sVFehqEOqC — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 10, 2020

تحت صورة سوفوروف

يذكر أن قنوات روسية بثت في وقت سابق فيديو الرئيس التركي والوفد المرافق له، منتظرين لقاء فلاديمير بوتين، في 5 مارس/آذار الجاري.

كما عنون بعضها الفيديو المحرج على الشكل التالي: "أردوغان ينتظر بوتين تحت صورة سوفوروف"، في إشارة إلى امبراطور روسي شن حربا على العثمانيين، وهزمهم.

وظهر أردوغان واقفا لفترة قبل أن يعمد إلى الجلوس، خارج قاعة لقائه ببوتين في الكرملين.

أتى ذلك، بعد انتشار صور للقاء بوتين أردوغان، أظهرت ما وصف بـ "رسائل روسية" للضيف التركي، من تمثال "كاترين الثانية" إلى ساعة "عبور البلقان"، التي وضعت في القاعة التي ضمت اللقاء التركي الروسي، واعتبرت من قبل عدد من ناشطي مواقع التواصل بمثابة "إهانة" للرئيس التركي، على الرغم من أن البعض الآخر، شكك في مضامين تلك الرسائل، مؤكداً أن التمثال والساعة حضرا في لقاءات رئاسية عديدة أخرى.