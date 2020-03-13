بالصور.. خروج 12 حالة إصابة كورونا من الحجر الصحي بمصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجت من الحجر الصحي.

ووجه المتحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة لهم قائلا: "حمد لله على سلامتكم ونتمنى لباقي الحالات التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله"، معلنا وصول عدد المتعافين إلى 20 حالة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 20 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 12 حالة التي غادرت مستشفى العزل اليوم، من ضمنهم 7 مصريين و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك حالة من ضمنهم توفيت.