لبنان.. لمواجهة كورونا والحد من انتشاره "خليك بالبيت"

خليك_بالبيت حملة أطلقتها مجموعة من الإعلاميين في لبنان للتحذير من خطر مغادرة المنزل وأهمية البقاء فيه للحد من انتشار كورونا. وكانت وسائل الإعلام قد اتخذت سلسلة تدابير للتوعية، فقامت بالاستغناء عن الجمهور في عدد من البرامج وطالبت الإعلاميين بالتقيد بالإجراءات التي تحد من انتقال المرض.

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وقد انتشر هاشتاغ "خليك بالبيت" على مواقع التواصل الاجتماعي ورفعه العشرات في فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية ودعي فيه المواطنون إلى التزام البقاء في المنزل خوفا من انتشار الفيروس.

وفيما لم تعلن الحكومة اللبنانية حتى الآن حال الطوارئ، اتخذت الوسائل الإعلامية تدابير استثنائية كغيرها من المؤسسات. ففرضت المؤسسة اللبنانية للإرسال على موظفيها ارتداء الكمامات والأكف ومنعت المراسلين من مقابلة أشخاص لا يضعون الكمامات مطالبة عددا كبيرا بالعمل من المنزل.

ومع حملات التوعية وإقفال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى ازدياد نسب المصابين بالفيروس، بدت شوارع بيروت أقل اكتظاظا، لكن اللبنانيين انقسموا حول ملازمة المنزل رغم الإجماع على أهمية الخطوة.

ويخشى البعض أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرار إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم بعد فوات الأوان، كما حدث عندما علقت الرحلات إلى البلدان الموبوءة بعد انتشار الفيروس في لبنان.

وكان لبنان سجّل، الأربعاء، ثاني حالة وفاة بالفيروس المستجد، وأول حالة شفاء أيضاً، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابة المسجلة إلى 61 حالة، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفاد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس، أن المتوفى لبناني الجنسية (55 عاماً)، مشيراً إلى أنه لم يكن مسافراً في الخارج وإنما اختلط مع أشخاص مصابين قدموا إلى لبنان.

كما أوضح المسؤول أن الحالة الصحية للمتوفى تدهورت قبل تشخيصه بالفيروس، ووضعه في الحجر الصحي.