هذا حال نجوم مصر مع العاصفة.. ظلام وانزلاق وتكدس مياه

تشهد مصر هذه الأيام طقسا سيئا، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة من الأمطار، وقد ناشدت الحكومة المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وهذه الظروف المناخية الصعبة أدت لعدد من الحوادث لم يسلم منها حتى النجوم والمشاهير.

وفي هذا السياق، أعلنت نشوى مصطفى عن سقوطها من على سلم منزلها بسبب مياه الأمطار، وهو ما أدى لإصابتها بالرباط الصليبي. وأوضحت الفنانة أن هذه الإصابة ستلزمها بالبقاء دون حركة لأسبوعين كاملين. وكشفت الممثلة أنها حينما سقطت صرخت لابنها الذي كان نائماً فاستيقظت مفزوعاً، وركض صوبها ورفعها عن الأرض.

من جهته، قرر الفنان أحمد حلمي دعم عمّال "الصرف الصحي" على المجهودات التي يبذلونها بها من أجل تصريف مياه الأمطار، فتوجه إلى الشارع ليلتقط فيديو مع أحد الموظفين الذين كانوا يسحبون مياه الأمطار المتكدسة. وعلّق حلمي على الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل: "ربنا معاكم ويعينكم يا رجاله".

من جانبه، نشر رامي إمام فيديو لمنزله أثناء المطر. ويظهر الفيديو إمام وهو يحاول السيطرة على المياه التي دخلت إلى المنزل فيقوم بتعبئتها وتصريفها كي لا تفسد أثاث المنزل.

في سياق آخر، عانت أيمن بهت قمر وحنان مطاوع وريهام عبد الغفور من انقطاع الكهرباء والمياه، وقد حاولوا البحث عن مخرج لهذه الأزمة واستفسروا من زملائهم عن حلول ممكنة.

ومن جانبه، نشر الفنان أحمد حاتم صورة له على شرفة منزله، وعلّق عليها بشكل ساخر، مؤكداً أنه لن يسمح لنقطة مياه أن تدخل منزله طالما هو يحميه. كما نشر فيديو آخر وهو تائه في الظلام داخل منزله بعد انقطاع الكهرباء.

رجاء الجداوي قامت بأمر مماثل حيث نشرت فيديو وهي في ظلام دامس، لتؤكد أن الكهرباء والمياه انقطعتا عن منزلها. كما اعترفت بخوفها من صوت الرعد، مستغربةً من الناس الذين يعتبرون أن الظلام يخلق أجواء شاعرية.