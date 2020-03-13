ميتة بسريرها ليومين.. إيطالي يستغيث لدفن شقيقته ضحية كورونا

مأساة إنسانية لسيدة إيطالية متوفية ليومين على سرير منزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو لشقيقها يستغيث لمطالبة السلطات بمساعدته لدفنها وإنقاذ حياته أيضا بعدما قدم المساعدة لها بالتنفس الصناعي لمحاولة إنقاذ حياتها pic.twitter.com/waRciEQ8uD — العربية (@AlArabiya) March 13, 2020

نقلت وسائل الإعلام المحلية فى إيطاليا، مقطع فيديو صادم لشاب يدعى لوكا فرانزيس، إيطالي الجنسية، وهو يهاجم السلطات الإيطالية، لتجاهل وفاة شقيقته التي تمكث معه في نفس المنزل منذ يومين بسبب فيروس كورونا.

ويظهر فرانزيس، في مقطع الفيديو الذي نشرته Cultura Identitaria Napoletana وهو يبكي بشدة على وفاة شقيقته التي تبلغ من العمر 47 عامًا، بعد تفشي فيروس كورونا في جسدها بالكامل، في ظل تجاهل تام من السلطات الإيطالية لعلاجها أو نقلها لأحد المستشفيات.

وقال شقيقها في الفيديو "هذه أختي ملقاة على السرير، لقد ماتت لا أعرف ماذا يجب أن أفعل، لا أستطيع أن أقدم لها التقدير الذي تستحقه، السلطات الإيطالية خذلتني"، مضيفًا "اليوم أستطيع أن أؤكد أنني أيضا مصاب بفيروس كورونا، لأنني أجريت لشقيقتي تنفسا صناعيا عبر فمها، محاولًا إنقاذها، ولم يهتم أحد لأمري من السلطات على الرغم من إبلاغي".

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 463 حالة وفاة، بينما ناهز عدد المصابين 8000 شخص.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، مفوض حالة طوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللي، خلال مؤتمره الصحافي اليومي بالعاصمة روما، إن حالات الوفاة سجلت زيادة قدرها 97 وفاة مقارنة بيوم أمس الأحد، ليرتفع بذلك عدد الموتى منذ بداية هذه الأزمة إلى 463.