شاهد الرئيس الصربي يكاد يختنق وهو يسعل ويسعل بلا توقف

نوبة سعال حاد ومفاجئ استمرت 20 ثانية بلا توقف، وليس معروفا بعد إذا كانت "كورونية" الطراز، داهمت الخميس رئيس صربيا Aleksandar Vucic الذي احتفل في 5 مارس الجاري بمرور 50 سنة على ولادته في العاصمة بلغراد، أو لعل سببها جرعة ماء شربها و"تشردق" بها حين عبرت حلقومه بطريقة خاطئة، بحسب ما استنتجت وسائل إعلام محلية مع شيء من التحفظ.

كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده حول شؤون عدة، بينها إصراره على عدم تحويل صربيا إلى جسر للاجئين الراغبين ببلوغ أوروبا، كما عن "كورونا" المستجد، وما اتخذته بلاده من إجراءات بشأنه، فظهر حين داهمه السعال في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، كأنه يختنق من شدته عليه، إلى درجة أن وجهه تلوّن بالأحمر، وجحظت عيناه، وبدا شبيها بمن يبكي حين سألته صحافية محلية عن الفيروس الذي أعلنت صربيا في 6 مارس الجاري أنه سجل أول إصابة فيها.

تلك الإصابة حلت برجل عمره 43 سنة، وعلى إثرها وصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش، ما سمّاه "جانحة" فيروس كورونا، بأنها "الأكثر غرابة في التاريخ" وفق تعبيره، لكنه ثبت بعد يومين أن صربيا كانت من أوائل الدول التي عرفت الفيروس بعد الصين، ففي 23 فبراير الماضي عاد منها مصري عمره 44 سنة، وبعد أسبوع دخل إلى مستشفى بالقاهرة، تبين فيه أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد وسعال وضيق في التنفس، وآخر حاد بالشعب الهوائية، وبعدها اتضح أنه كان مصابا بالفيروس "الكوروني" المستجد.

يوم الثلاثاء الماضي منعت الحكومة الصربية الأجانب القادمين من مناطق ظهر فيها المستجد الكوروني من دخول البلاد، وقالت في بيان إن القرار يشمل الأجانب من إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية وإيران وسويسرا، مستندة في منعها إلى ما أوصت به "منظمة الصحة العالمية" فيما توقع محللون أن تضيف إلى لائحة المنع دولا أخرى في أوروبا بشكل خاص.