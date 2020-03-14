شاهد.. دوريات جوية لأمن الصين بحثاً عن مخالفي تدابير كورونا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمن الصيني يستخدم تقنية الطائرة بدون طيار لتوعية الشعب من مخاطر فيروس كورونا. ويطلق الأمن الطائرة في الشوارع وينبه المارة إلى ضرورة ارتداء الكمامات، ويطلب من آخرين تجمعوا بالتفرق والعودة إلى منازلهم.

كما تظهر لقطة وهو يطلب من شابين يدخنان، إطفاء السجائر فورا ووضع الكمامات ومغادرة المكان، إلا أن الشابين لم يلتزما التعليمات فأعاد الأمن تحذيرهما عندها استجابا.

وكانت الصين واصلت تخفيف إجراءات الإغلاق في أكثر مناطقها تضررا، حيث تضاءل عدد الحالات الجديدة بعد ظهوره لأول مرة في وسط البلاد أواخر العام الماضي، وتباطأ انتشار "كوفيد- 19" في البلاد بشكل كبير، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية، في حين أبلغت اللجنة عن آلاف الحالات الجديدة يوميًا قبل شهر واحد فقط، قالت يوم السبت إن هناك 13 حالة وفاة جديدة و11 حالة إصابة جديدة فقط، بما في ذلك الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا إلى الصين من دول أخرى متضررة مثل إيطاليا. تعافى أكثر من 65 ألف شخص من المرض في الصين.

في حين أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يكون مميتًا، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى، إلا أنه بالنسبة لمعظم الناس فإنه لا يسبب سوى أعراض خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال. لا يشعر البعض بأي أعراض على الإطلاق، تتعافى الغالبية العظمى من الناس.

وخفضت حكومة هوبي تقييماتها للمخاطر الصحية لجميع المقاطعات في المقاطعة خارج ووهان، وهي المدينة الوحيدة التي لا تزال "عالية المخاطر". تستأنف العديد من بلديات هوبي تدريجيًا خدمات النقل العام وتعيد فتح الأعمال التجارية.