فيديو لمدير الصحة العالمية: هكذا يجب غسل الأيدي

منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة على موقعها أهمية غسل الأيدي الذي يساعد في تخفيف انتقال المرض عبر ملامسة أسطح ملوثة مثلاً، ومن ثم وضع اليد على الوجه.

وفي إطار حملة توعية وتشجيع على غسل الأيدي ضمن تحدي "أيد آمنة" ، نشر مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيديو قصيراً شرح من خلاله خطوات غسل الأيدي الفعال. وشدد على ضرورة وضع ما يكفي من الصابون، وفرك اليدين وبين الأصابع وتنظيف تحت الأظافر.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

كما أوضح خلال الفيديو أنه بعد غسل اليدين جيداً، يقتضي تنشيفها بمحرمة، وغلق صنبور الماء بالمحرمة أيضاً.

الأهم.. كيفية غسل الأيدي

وختم مناشدا العالم، خوض هذا التحدي، بحسب تعبيره، من أجل نشر الوعي حول أهمية غسل اليدين، وبالطريق السليمة.

يذكر أن المنظمة العالمية كان أوضحت في منشورات سابقة ضرورة غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 25 ثانية بالماء والصابون، أو تعقيم اليدين بمطهر يحتوي على نسبة معينة من الكحول القاتلة للفيروسات.

وأعلنت الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباء عالميا، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين. وقال غبريسوس في حينه: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن أوروبا باتت "بؤرة" كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من "المستحيل" معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.