منشور ورطه.. ضجة في لبنان بعد تعليق إجازة طبيب

بسبب منشور عبر حسابه على "تويتر" بعنوان "الاستقالة للوزير المجرم"، تم استدعاء الطبيب اللبناني هادي مراد إلى المباحث الجنائية بجرم القدح والذم ضد وزير الصحة حمد حسن.

ونشر مراد قبل يومين تغريدةً دعا فيها وزير الصحة (المحسوب على حزب الله) للاستقالة، واصفًا إيّاه بـ"الوزير المجرم". وعزا ذلك، "لتواطؤ الدولة مع فيروس كورونا المستجد ضد الشعب، ولأن الوزير حمد حسن أجرم بالمواد ٦٠٤ و٦٠٥ و٦٠٦ من قانون العقوبات بحق صحة الشعب اللبناني"، على حدِّ تعبيره.

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سابقة في لبنان

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال مراد "وزير الصحة رفع دعوى قضائية ضدّي لا أعرف حتى الآن مضمونها قبل أن يُسرّب قراراً بسحب استرداد مؤقت لإجازة مزاولة الطب من دون أن يتّضح حتى الآن إذا كان هذا القرار رسمياً أو لا".

وفي حين اعتبر أن "قرار استرداد إجازة الطب التي أملكها سابقة في لبنان"، لم يستبعد أن يتم ضمّ هذا القرار الى الدعوى المرفوعة ضدّي من قبل وزير الصحة".

يأتي استدعاء الطبيب في وقت ترتفع الانتقادات ضد الحكومة عامةً ووزير الصحة بشكل خاص بسبب بطء الإجراءات الرسمية المتّخذة لمواجهة كورونا مقارنةً بسرعة انتشار الفيروس.

دعوى سياسية

إلى ذلك، أكد مراد، طبيب الصحة العامة "أن الدعوى المرفوعة ضدّه من قبل وزير الصحة أبعد من ملف كورونا وإنما مرتبطة بالسياسة كَوني مستقلا ومن الناشطين الأساسيين في حراك 17 أوكتوبر/تشرين الأول".

وقال "أنا من المعارضين للطبقة السياسية القائمة وتحديداً وزير الصحة الحالي الذي أخطأ في إدارة ملف فيروس كورونا، وأحمّله بالدرجة الأولى مسؤولية انتشار كورونا في لبنان، لأنه لم يتّخذ قراراً بوقف الرحلات من الدول الموبوءة منها إيران في وقت مبكر".

كما أوضح "أنه متمسّك بموقفه أن وزير الصحة هو المسؤول الأوّل عن انتشار كورونا في لبنان، وهذا ما سأكرره أمام المحكمة الجنائية الاثنين".

إلى ذلك، اعتبر "أن مطلب إسقاط الحكومة الحالية واجب إنساني، لأنها حتى الآن لم تُعلن حالة الطوارئ للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

93 حالة مثبتة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس في التقرير اليومي عن كورونا أن مجموع حالات الإصابة المثبتة مخبريا بلغ 93، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.