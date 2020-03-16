فيديو صادم.. وفيات كورونا تفيض من صحف إيطاليا

تزامناً مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا، أظهر مقطع فيديو زيادة هائلة في عدد منشورات النعي على إحدى الصحف المحلية في مدينة بيرغامو، التي تعد المنطقة الأكثر تضرراً شمال البلاد.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون إيطاليون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مقارنة بين عدد منشورات النعي في إحدى الصحف المحلية الإيطالية، بين الأعداد الصادرة في تاريخ 9 شباط/ فبراير الماضي و13 أذار/مارس الجاري، إذ أظهر الفيديو زيادة كبيرة بحالات الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا خلال شهر تقريباً.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا أعلنت، الأحد، تسجيل 368 حالة وفاة، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض في البلاد.

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وأفادت هيئة الحماية المدنية في البلاد بأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1809 وفيات من 1441 حالة وفاة، السبت، بزيادة يومية نسبتها 25%، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 24.7 ألف حالة من 21.1 ألف حالة. وتعد إيطاليا المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 حالة وفاة.