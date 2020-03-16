شاهد عاصمة أميركا المالية "مدينة أشباح"

يبدو أن سكان ولاية نيويورك بدأوا يستجيبون لنصيحة الحكومة الأميركية، بالابتعاد عن التجمعات وعدم الذهاب إلى الأماكن العامة والبقاء في المنازل، حرصاً منها على عدم تفشي فيروس كورنا المستجد، ما يجعل أكبر مدينة في الولايات المتحدة "مدينة أشباح".

Streets of Milan are eerily empty amid coronavirus lockdown https://t.co/XFhYXbADlU pic.twitter.com/BNQuNbWkrz — New York Post (@nypost) March 9, 2020

وفي التفاصيل، أظهرت عدة فيديوهات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأماكن العامة المكتظة عادة، مثل "تايمز سكوير"، ومترو أنفاق نيويورك وعدد كبير من المطاعم، فارغة بشكل غريب، فيما تبدو رفوف المتاجر كأنها تعرضت للنهب، في إشارة إلى الإقبال الكبير على شراء المواد التموينية.

It’s early but still eerily empty this morning on the Hudson River Walkway in West New York, NJ. @northjersey pic.twitter.com/51sbOVzxrn — Scott Fallon (@NewsFallon) March 14, 2020

كما أظهرت بعض الفيديوهات مئات الأشخاص يصطفون قبل افتتاح محلات السوبر ماركت في نيويورك، لشراء المواد الغذائية، ومتخذين المسافات الآمنة بينهم وتعليمات منظمة الصحة العالمية، لتجنب انتقال العدوى.

وكان رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، أعلن في وقت سابق، أنه سيُغلق ابتداءً من اليوم الاثنين، كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار كورونا. كما أعلن إغلاق الحانات والمطاعم، في إجراء سيحرم العاصمة المالية والثقافية للولايات المتحدة من الحياة الاجتماعية في ظل خطر انتشار الفيروس.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحافي: "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الاثنين، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية". وأشار إلى أن المدارس ستعاود فتح أبوابها "في موعد أقصاه 20 نيسان/إبريل"، لكنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

وتصاعدت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الضغوط على رئيس بلدية نيويورك التي شهدت ازدياداً سريعاً لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إذ بلغت، الأحد، 329 إصابة بينها 5 وفيات.