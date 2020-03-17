السماء تمطر باذنجان في طهران.. مزحة واعتقالات

Apparently it rained eggplants 🍆 in Iran 😎😂 pic.twitter.com/pxXupF5tT8 — Yalan dünya (@Smiley_Twins2) March 15, 2020

انشغلت السلطات الإيرانية مؤخراً بملاحقة المسؤولين عن تصوير ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر السماء تمطر حبات من الباذنجان في طهران.

واعتقلت الشرطة الإيرانية 5 أشخاص بسبب "مزحة الباذنجان"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أمس الاثنين، التي لم تحدد التهم الموجهة للمعتقلين.

وقال المسؤول في الشرطة علي زولغادر المسؤول بالشرطة: "الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في العاصمة نُشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".

وتابع: "القائمون على الفيديو اعترفوا أنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

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كما ذكر زولغادر أن منتجي الفيديو "أكدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية".

وكان مقطع فيديو قد انتشر أمس في إيران ويظهر شاباً وهو يحاول أن يلتقط صورة أمام "برج الميلاد" الشهير بطهران، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السماء.

وكشفت وكالة "إرنا" أن منتج الفيديو يدعى أمين تقيبور وهو إيراني يقيم في كندا ويعمل مع منتجي السينما في هوليوود كمتخصص في الخدع السينمائية. وكان الشاب في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده، فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشي فيروس كورونا.