شاهد طرائف للتحايل على الوباء.. تنس عبر النوافذ!

يبدو أن وقف التجمعات الذي أعلنته الحكومة الإيطالية ووقف الأنشطة الرياضية، ومنع السفر للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم يترك أمام الناس إلا طرقاً "هوجاء" أحياناً أو طريفة أحياناً أخرى.

ولعل هذا ما حصل مع شابين يخضعان للحجر الصحي، إذ قررا تحت وطأة الوباء، لعب كرة التنس عبر نوافذ غرفتهما، في تحدٍ واضح لـ "رُعب كورونا".

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين وهما يتبادلان كرة التنس عبر نوافذ غرفتهما في إحدى البنيات العالية، على ما يبدو، في أحد الأحياء الإيطالية.

وانهالت التعليقات الإيجابية على الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة على "تويتر"، إذ قال البعض إن "كورونا لن يمنعنا من مواصلة حياتنا"، في حين دعا آخرون إلى "تنظيم بطولة للتنس عبر النوافذ".

"إيطاليا الأكثر تضرراً"

يذكر أن إيطاليا البلد الأكثر تضرراً في أوروبا بسبب فيروس كورونا، إذ تجاوزت حصيلة الوفيات بالفيروس ألفي حالة، مع تسجيل 349 وفاة الأحد، وفق ما أعلنت السلطات مساء الاثنين، في حين ارتفع عدد المتوفين في منطقة لومبارديا شمال إيطاليا، إلى 1420 حالة خلال الساعات القليلة الماضية. كما ارتفع عدد الإصابات في المنطقة التي تضم ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، بمعدل 1377 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو معدل زيادة أبطأ مما سُجل في الفترة الأخيرة.