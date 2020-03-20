شابان يثيران غضباً على مواقع التواصل.. شربا معقماً

أعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت أمرا بالقبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو وهما يشربان من سائل تعقيم بدعوى أنه يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة على حسابها تويتر الخميس "إنها وجهت بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا".

فيديو

من أجل زيادة المتابعين دون وعيه لمدى خطورته على الأطفال.. #شاهد مشهور سناب يتحدى كورونا ويشرب الديتول أمام الكاميرات! pic.twitter.com/n59DoRq4qf — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 19, 2020

وأثارت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الشابان بشكل منفصل، وهما يشربان معقما، غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين طالب أحد المعلقين على تويتر بإنزال "أقصى العقوبات" على الشابين، معتبرا أنهما يعرضان حياة الآخرين للخطر.

يذكر أن المملكة سجلت 238 إصابة بالفيروس حتى الآن، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فيما سُجّلت في دول الخليج الست أكثر من ألف إصابة بالفيروس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 238، مضيفاً أن غالبيتها قادمة من الخارج.

كما أشار في الوقت عينه إلى "ازدياد ملحوظ في حالات التعافي" بالمملكة، لتصل إلى 8.