السيسي ينشر صورة والدته: غرست بداخلنا الخير والتسامح

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة لوالدته التي توفيت قبل سنوات، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل في فيسبوك وتويتر "في عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا".

وتابع "إلى من ندين لها بما غرسته في قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح".



وأضاف قائلا "إلى أمي التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان".

وتوفيت والدة الرئيس المصري في أغسطس من العام 2015.

وأقامت والدة الرئيس مع زوجها سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة البرقوقية من شارع الخرنفش بحي الجمالية في القاهرة.

واعتبر السيسي نفسه محظوظا بسبب والدته، وكما قال في حملاته الانتخابية الرئاسية لوسائل الإعلام المصرية، إنه كان فخورا بها، فهو يراها شديدة الحكمة والإيمان بالله، وكان تدمع عيناه من أجلها إذا سئل عنها.