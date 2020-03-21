رقص على حافة الموت.. فيديو رومانسي من شرفة إيطالية

خطف مشهد قصير لعجوزين يرقصان معا على إحدى الشرفات في إيطاليا التي أنهكها الوباء حاصداً أكثر من 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا، آلاف المشاهدات على مواقع التواصل.

وانتشر فيديو الزوجين المتراقصين على نغمات أغنية إيطالية، بشكل واسع، في الوقت الذي يتوحش فيه الفيروس المستجد في البلاد لا سيما شمالاً.

فقد سجلت إيطاليا أعلى وتيرة وفيات لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في يوم واحد الجمعة. وأعلن أنجيلو بوريللي، رئيس الحماية المدنية، وقوع 627 حالة وفاة جديدة. كما ارتفع أيضاً عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد ليصل إلى 5986 حالة.

ويرفع هذا العدد الرسمي الجديد، عدد الوفيات إلى 4032، و47021 حالة إصابة.

يذكر أن العديد من الفيديوهات المماثلة انتشرت على مواقع التواصل، منذ أن بدأت السلطات الإيطالية إجراءات مشددة لتقييد التحرك في مناطق واسعة في البلاد جراء تفشي الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، معتبرة أنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث.