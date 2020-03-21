"الوباء مر من هنا".. شبح الموت في مستشفى إيطالي

تغول فيروس كورونا في إيطاليا لا سيما في منطقة لومبارديا شمال البلاد التي سجلت أمس الجمعة قفزة صادمة في الوفيات بيوم واحد.

وأظهرت العديد من المشاهد التي بثتها وكالات عالمية وقنوات أجنبية، بالإضافة إلى مواقع التواصل، عشرات بل مئات المصابين المكدسين في المستشفيات، منتظرين مصيرهم، مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد، إلى درجة دفعت السلطات قبل يومين إلى إرسال الجيش إلى لومبارديا من أجل نقل الجثث إلى خارج المنطقة التي لم تعد تسع مقابرها لمزيد من الموتى.

#Italy's hospitals are overflowing with patients as the country is overwhelmed with #Coronavirus victims.



If other world leaders fail to act boldly, the world will meet the same fate.pic.twitter.com/fURiZWCVhG — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) March 20, 2020

وانتشر فيديو من قلب إحدى المستشفيات في لومبارديا يظهر عشرات المصابين بالوباء مستلقين على الأسرة، لا حول لهم ولا قوة، بينما يصارع عاملو الفريق الطبي من أجل إنقاذ حياة من تيسر وحالفه الحظ.

أعلى وتيرة وفيات في يوم واحد

يأتي هذا بالتزامن مع تسجيل إيطاليا أعلى وتيرة وفيات لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في يوم واحد.

فقد أعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية الجمعة وقوع 627 حالة وفاة جديدة. كما ارتفع أيضاً عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد ليصل إلى 5986 حالة.

ويرفع هذا العدد الرسمي الجديد، عدد الوفيات إلى 4032، و47021 حالة إصابة.

وأوضحت السلطات أن أمعظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل أن يصابوا، كالقلب أو السكري.

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة، قال مصدر طبي لرويترز إن عدد الوفيات في منطقة لومبارديا قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550، في أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في إيطاليا.



كما أوضح أن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

وكان رئيس منطقة لومبارديا أعلن الجمعة أن الحكومة وافقت على نشر الجيش في منطقته لفرض العزل في إطار مكافحة تفشي الفيروس الذي لا يتباطأ انتشاره هناك. وقال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي "تمت الموافقة على طلب الاستعانة بالجيش، وسيجري نشر 114 جنديا في أنحاء لومبارديا... لا يزال هذا العدد قليلا جدا لكنها خطوة إيجابية".

كما أضاف دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار في لومبارديا التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس في إيطاليا. وقال "للأسف لا نشهد أي تغير في اتجاه الأرقام الآخذة في الزيادة".

إلى ذلك، طلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل التي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة.