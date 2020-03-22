آسر ياسين يتحدى كورونا لتهنئة والدته.. فيصطدم بوالده

احتياطات خاصة يفرضها فيروس كورونا المستجد على الجميع، خوفا من انتشار الوباء وانتقاله بين المواطنين، في ظل تزايد الأعداد المصابة به حول العالم.

ومع حلول عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، حرص أكثر من فنان على توجيه التهنئة إلى والدته إلكترونيا عبر السوشيال ميديا، بدلا من التوجه إليها وتشكيل خطر عليها، في ظل تأثير الفيروس المستجد على كبار السن.

إلا أن الفنان المصري آسر ياسين قرر أن يواجه الأمر بشكل مختلف، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يظهر فيه وهو يرتدي الكمامة، مؤكدا أنه سيوجه التهنئة لوالدته بشكل مباشر متحديا فيروس كورونا.

لكنه حينما توجه إلى والدته بالتهنئة واحتضنها اكتشف أنه يحتضن والده، الذي كان يرتدي كمامة طبية ونظارة شمس، لتظهر بعدها والدته من خلفه وهي ترتدي ملابس شبيهه بملابس والده، ليوجه لها آسر ياسين التهنئة ويحتضنها.

ونشر آسر ياسين صورة تعبر عن الموقف الذي تعرض له، حيث كان يقف محتضنا لوالده وهو مندهش، فيما تظهر والدته أمامهما وهي تمسك بلافتة كتب عليها "أنا ماما"، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من زملائه أبرزهم نيللي كريم وأروى جودة.

وفي ظل الحملة التي تطالب الجميع بالبقاء في منازلهم، يتواصل عدد كبير من الفنانين مع جمهورهم عبر السوشيال ميديا، سواء بحثهم على البقاء في المنزل واتباع التعليمات، أو حتى من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة في المنزل وتوثيقها مع الجمهور.