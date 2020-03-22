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فيديو طريف لمصريين يعقمون المعازيم وجهاز عروس ضد كورونا

المصدر: العربية.نت
صورة من الفيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو طريفاً من قرية بهبشين بمحافظة بني سويف، يظهر مجموعة شبان يعقمون جهاز عروس منعا لتسلل فيروس كورونا إلى عش الزوجية الجديد.

ويظهر الفيديو الشباب وهم يقومون بعملية تعقيم وتطهير القرية باستخدام أحد المواتير والكلور ضد فيروس كورونا، كما قاموا بتعقيم فرش العروس الذي يحتوي على الأجهزة والأدوات المنزلية، أثناء نقله من منزل العروس إلى منزل الزوجية، كما قاموا بتطهير المعازيم أيضا.

وكان بعض شباب القرية قد شاركوا ضمن عدة حملات على مستوى قرى ومدن محافظة بني سويف، لتطهير المصالح الحكومية والشوارع والمنازل ضد انتشار فيروس كورنا المستجد.

كلمات دالّة

#زفاف, #مصر, #كورونا

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