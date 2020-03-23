بعد غياب.. سهير البابلي تظهر لمطالبة محبيها بهذا الأمر

رسالة هامة تحملها الفنانة سهير البابلي لمحبيها، دفعتها لقطع عزلتها وغيابها الطويل عن الجمهور، والظهور في مقطع فيديو من أجل توجيه الرسالة.

حيث نشر المخرج المصري عمر زهران مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة المصرية داخل منزلها، وتطالب محبيها بالتوقف عن القبلات في هذه الفترة.

وأشارت إلى أن البعض يشعر بالغضب في حال رفض الطرف الآخر تقبيله عند اللقاء مثلما هي العادة الأشهر، لتوجه لهم اللوم بطريقة كوميدية اعتاد عليها الجمهور.

كما أكدت أن هذا الأمر ممنوع في منزلها بشكل نهائي سواء كان بين أبنائها أو بين أحفادها، مطالبة محبيها بفعل أي شيء باستثناء القبلات تجنبا لفيروس كورونا.

إلا أنها في النهاية تغزلت في اسم الفيروس المستجد قائلة "كورونا" لتكرر الاسم أكثر من مرة قائلة "اسم جميل".

سهير البابلي قدمت طيلة مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تجاوزت الـ 100 عمل فني، كان أشهرها دور "بكيزة الدرملي" في مسلسل "بكيزة وزغلول"، وكذلك مسرحية "ريا وسكينة"، فيما كان مسلسل "قانون سوسكا" هو آخر ظهور لها والذي عرض عام 2016، قبل أن تتوقف مسيرتها الفنية.