بالفيديو.. فابريغاس يخاطب العرب والكلمات تخونه!

على الرغم من عدم قدرته على النطق بالعربية، إلا أن من يشاهد مقطع الفيديو الذي نشرته زوجة اللاعب الاسباني الشهير سيسك فابريغاس على حسابها الخاص في تويتر، يعرف تماما ما أرادت إيصاله.

موضوع يهمك قررت السلطات السودانية، الأربعاء، الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،... في إطار مكافحة كورونا.. السودان يفرج عن آلاف السجناء السودان

ففي الفيديو يظهر فابريغاس وهو يهم لأن يقدم نصيحة للمتابعين، وما إن بدأ حتى كانت الطرفة، فبدل أن يبدأ تحيته باللغة العربية ويقول: "مرحبا"، قال الإسباني: "ميرجبا"، لتتعالى أصوات الضحكات وينتهي المقطع.

إلا أن جملة أرفقتها زوجته مع الفيديو كانت كافية لفهم المقصود، حيث كتبت اللبنانية دانييلا سمعان: "مرحبا جميعا.. خليكون بالبيت بليز"، وهذا الطلب كان مراد زوجها أيضا الذي خانته كلمات التعبير فلم يتم كلامه.

يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إسبانيا كان تجاوز، الأربعاء، حصيلة مسقط رأس الوباء في الصين مع تسجيل 3434 حالة، بحسب أرقام نشرتها السلطات الرسمية.

مرجبا جميعًا 😷 خليكون بالبيت بليز 🙏🏻 pic.twitter.com/UygqdJoW1u — Daniella Semaan (@firstLadyD4) March 24, 2020

وفي يوم واحد، توفي 738 شخصاً في إسبانيا مقابل 514 وفاة بين يومي الاثنين والثلاثاء. وتلي إسبانيا بذلك إيطاليا التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات في العالم جراء الفيروس.

في حين اقتربت الإصابات من 40 ألف حالة مؤكدة بعد الإبلاغ عن 6600 إصابة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تفجر الأزمة.

إلى ذلك، مثلت الإصابات بين العاملين في قطاع الصحة نحو 14% من إجمالي الإصابات.

يشار إلى أن السلطات الإسبانية كانت حذرت في وقت سابق من أن المرافق الصحية أصبحت غير قادرة على تحمل الوضع.