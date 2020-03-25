وزير العدل السوداني يغرد بصورة غريبة.."عن اليدين"

ضمن حملة التوعية المستمرة لمكافحة تفشي كورونا في العالم أجمع، غرد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، بصورة توضح أهمية غسل اليدين.

وكتب "غسل اليدين بانتظام من الاستراتيجيات الناجحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمساهمة في وقف واحتواء انتشار الوباء في المجتمع".

غسل اليدين بانتظام من الاستراتيجيات الناجحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) والمساهمة في وقف واحتواء انتشار الوباء في المجتمع. pic.twitter.com/OUF0MWB8AM — Nasredeen Abdulbari (@nasabdulbari) March 25, 2020

بدورها، أعلنت الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 3 أشخاص من بينهم وفاة واحدة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الإصابة بالفيروس هي لمواطن سوداني قدم من إحدى الدول العربية يوم السبت الماضي، دون ذكر اسم تلك الدولة، مشيرا إلى أن الحالة تخضع لإجراءات العزل الصحي.

وسجل السودان، في الأيام الماضية، إصابتين بالفيروس، لمواطن خمسيني توفي جراء الإصابة، وأجنبي يعمل في الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن والدفاع الوطني في السودان، قرر فرض حظر للتجول في جميع المدن، من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من الثلاثاء.