"دكتور كمون".. طبيب تونسي ولقاح كورونا يورطان ميركل

بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي، ردت وزارة الخارجية الألمانية عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع "تويتر"، قبل يومين بأن كل هذه المعلومات المتداولة "خاطئة".

موضوع يهمك أودى انتشار فيروس كورونا بوفاة أكثر من 30 ألف شخص حول العالم، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى معطيات... 30 ألف وفاة بكورونا عالميا ثلثاها بأوروبا فيروس كورونا

في التفاصيل، أكدت الوزارة أن التصريح المنسوب للمستشارة ميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها.

وأوضحت الخارجية أن ميركل كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

"طبيب تونسي مقيم بألمانيا"

وكانت شائعات جرى تداولها على شبكات التواصل، أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا باسم "كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.

واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث ميركل في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.

إلى ذلك قالت ميركل، وفق ما نسبت إليها الترجمة المضللة، إنها أجرت حوارا مع طبيب تونسي يدعى "الدكتور كمون"، بعد أن اكتشف علاجا لفيروس كورونا، مشيرة إلى "ثبوت فعالية العقار"، بحسب المعلومات المنتشرة.

يشار إلى أن بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية كانت كشفت السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48582 وأن 325 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6294 حالة مقارنة باليوم السابق في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.

فيما أوقع أكثر من 30 ألف وفاة حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، بحسب أحدث حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من مساء السبت.

وسُجّل ثلثا الوفيات التي بلغت حصيلتها الإجمالية 30,003 حالات، في أوروبا.