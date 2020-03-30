شاهد تحية للجيش الأبيض.. "زقفة" لأبطال سكنوا المستشفيات

لا شك أن فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، أنهك القطاع الطبي والصحي عالمياً، ودفع آلاف الأطباء والممرضين والممرضات على المداومة ساعات طويلة في أروقة المستشفيات، أحياناً لأيام وأسابيع، ساعين لهزيمة هذا الوباء الذي أودى حتى الساعة بأكثر من 33 ألف شخص حول العالم.

كل بيروت عم تزقف للجسم الطبي يلي عم يحمي ويشفي اللبنانيين من وباء #كورونا.



شي ب كبّر القلب.#زقفة_للأبطال ♥️👏 pic.twitter.com/0BEmLOV9n3 — Sara Assaf (@SaraAssaf) March 29, 2020

لعل كل تلك التضحيات هي ما دفعت عدة مدن حول العالم إلى توجيه تحية إلى هذا "الجيش الأبيض" القابع في الصفوف الأمامية بمواجهة كوفيد 19، معلقاً آماله على ساعديه وعلمه وطولة صبره، من أجل الانتصار.

فمن أوروبا إلى دول عربية، انتقلت التحية كل مساء لهؤلاء الأشخاص بردائهم الأبيض، وكماماتهم التي تركت ندوبها على وجوههم، كعربون تقدير لجهودهم المضنية هذه.

فبعد دبي، انتقلت مساء الأحد التحية إلى بيروت، التي وجهت عدة مناطق فيها تحيتها الخاصة إلى هؤلاء العاملين في القطاع الصحي، حيث علا التصفيق والهتاف من على الشرفات.

إنها مجرد " #زقفة_للأبطال " بهذا الوسم انتشرت الصور والمقاطع المصورة لتلك التحية على مواقع التواصل، بعد أن دعت إليها مجموعات من الشباب الناشطين في مجالات اجتماعية وحقوقية عدة .

يذكر أن الوباء أودى بحياة ما لا يقل عن 33,244 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الأحد الساعة 19,00بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية. وتأكدت رسميا إصابة أكثر من 697,750 شخصا في 183 دولة وإقليم.

غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

في المقابل، تماثل إلى الشفاء 137,900 شخص على الأقل حتى اليوم.