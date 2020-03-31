تويتر يوقف خامنئي عربياً.. الفارسي والإنجليزي سقطا سهوا

عمدت شركة تويتر، الثلاثاء، إلى إيقاف حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، الناطق باللغة العربية، بعد أن كانت علقت "بالخطأ" حسابي اللغة الإنجليزية والفارسية.

وأوضحت الشرکة لقناة "إیران إنترناشیونال" أن سبب الإغلاق الذي حصل يعود إلى أن الحسابين كانا عن طريق الخطأ في فلترة الإزعاج الإلكتروني.

يذكر أن تويتر أوقف سابقاً حسابات لحركة حماس الفلسطينية، وذلك نتيجة مخالفاتها لقواعد وشروط الشركة، جاء ذلك بعد إغلاق الشركة حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني.

وقالت الشركة حينها إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب قناة المنار محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر. وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب قناة المنار في تويتر يظهر أن "الحساب معلّق".

كما أغلقت "تويتر" حساب زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية. ووضعت الشركة في صفحة الحساب المغلق رسالة توضح أَن الحساب "مقيّد" بدون إيضاح الأسباب وراء هذا الإجراء.

يذكر أن عدداً من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.

ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.