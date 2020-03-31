شاهد مصريين عائدين من الكويت: "مش هنروح الحجر"

في وقت تسارع فيه كافة الدول لإجلاء مواطنيها من الخارج ووضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم أو إصابتهم بفيروس كورونا، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عدد من المصريين العائدين من الكويت يرفضون الخضوع للحجر، هاتفين: "مش هنروح الحجر"، وذلك عقب صولهم مطار القاهرة.

وانهالت التعليقات والانتقادات على الفيديو المتداول مساء الاثنين الذي أثار استياء الكثيرين. وكانت السلطات المصرية قد أرسلت طائرة لإجلائهم من هناك.

موضوع يهمك لا شك أن فيروس كورونا المستجدّ فرض إيقاعه على دول العالم وشعوبها وبات عنوان الأحداث اليومية. وفي وقت تتسابق إجراءات... بعد انتهاء الكابوس.. هكذا قد يغير كورونا عاداتنا الأخيرة

إقرار مكتوب

ورداً على ذلك، قررت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي "كشرط للعودة".

كما قالت الوزارة إن على المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.

إلى ذلك، أفاد مصدر بوزارة الطيران بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداءً من اليوم الثلاثاء على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم شركة مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة العالقين هناك.

شرط لصعود الطائرة

ولفت المصدر إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، حماية لهم ولذويهم في مصر.

يشار إلى أن الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة كانت أعلنت في وقت سابق، تسییر رحلة یومیة من مطار الكویت الدولي إلى مطار القاھرة الدولي اعتباراً من یوم 25 مارس بواسطة شركة مصر للطیران حتى 30 مارس، وذلك بناء على طلب السلطات المصریة.

غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه

ولغاية الاثنين، سجّلت مصر رسمياً 656 حالة إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة.

كما أعلنت نقابة الأطباء، الاثنين، وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس، إثر إصابته بكورونا.

إلى ذلك، فرضت مصر حظر تجوّل ليلياً الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 38 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولاراً) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.