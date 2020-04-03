شجرة تتنقل.. جيران يوثقون وفيديو يحصد الملايين

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، فرضت السلطات البريطانية قوانين صارمة لإلزام الناس بالبقاء في بيوتهم والالتزام بقوانين الحجر المنزلي، إلا أن بريطانياً مشاكساً ابتكر حيلة ماكرة للتنصل من الإجراءات.

وفجأة شاهد المواطنون شجرة صغيرة تتنقل من مكان لآخر، وفوراً قاموا بتسجيل مشاهد من الواقعة، ليتفاجؤا بشخص لم تحدد هويته، قام بالتنكر بزي شجرة، واستغل الحدائق المنتشرة في البلدة للتخفي والتنقل بطريقة كوميدية، كي ينجو من مخالفات السلطات لو علمت بأمره.

في تفاصيل القصة، وبحسب موقع "ibtimes"، فقد صور الزوجان نيكولاس موراي ومادلين ماي ديفيز، من نافذة منزلهما، الفيديو الذي يظهر فيه رجل يرتدي أوراق الشجر، ليقوم بالتخفي والهروب من السلطات المحلية بعد فرض الحجر الصحي.

وحصد الفيديو خلال يوم واحد أكثر من 16.5 مليون مشاهدة، لتصدر قائمة الفيديوهات البريطانية في وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن وزارة الصحة البريطانية، كانت قد فرضت الأسبوع الماضي، تسجيل 381 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر معدل زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

إلى ذلك أعلنت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29% إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاماً لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.