إعلامية كويتية تنشر فيديو مهيناً للوافدين.. والداخلية تتحرك

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سيدتين تلفظتا بألفاظ غير لائقة تجاه إحدى الجاليات في أحد مراكز الإيواء، وذلك بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإدارة أنه تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة المختصة ويجري اتخاذ اللازم.

بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن سيدتين يتلفظن بألفاظ غير لائقة تجاه احد الجاليات في احدى مراكز الإيواء.

وأكدت الإدارة انه تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن. pic.twitter.com/DyBMdnBqtp — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 4, 2020

وكان مقطع فيديو متداولاً لإعلامية كويتية تدعى نادية المراغي أثار عاصفة من الجدل والانتقادات في مواقع التواصل، بسبب ما اعتبر إهانة تجاه العمالة الوافدة في الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

#وزاره_الصحه



المذيعة نادية المراغي تثير غضب المغردين الكويتيين بعد زيارتها لإحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين : لازم نلبس كمامة عشان ريحة غرفهم معفنة....



وللعلم الدولة مجهزة الغرف أفضل تجهيز ومعقمة.... pic.twitter.com/XEZlmQ2oYx — الكويت الأمة نيوز‏ (@Alkuwait_alomh1) April 4, 2020

وأظهر المقطع المراغي برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس، التي خصصت لترحيل بعض العمالة الوافدة في ظل أزمة كورونا، وهما ترتديان الكمامات الواقية، لتجنب "الرائحة الكريهة" للوافدين، حسب وصفها.