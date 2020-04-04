كارثة بورسعيد.. فيديو هز مصر والسلطات تتحرك

إثر مقطع الفيديو الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي غضبا خلال الساعات الماضية، والذي أظهر متوفى بكورونا نقلته عائلته إلى المقبرة عبر عربة نقل مكشوفة، دون اتخاذ أي إجراءات احترازية لمنع انتقال المرض، تدخلت السلطات المعنية مباشرة لاحتواء الأمر، وأعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، السبت، إقالة رئيس جمعية دفن الموتى في بورسعيد.

في التفاصيل، كشف المحافظ معلقا على الواقعة، أن المتوفى دخل المستشفى يوم 31 مارس/آذار الماضي، وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة له، التي أكدت إصابته بفيروس كورونا، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالمستشفى، وكانت هناك مشكلة في الغسل، والبعض كان خائفا من التعامل مع الحالة، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو انتشر لمواطن من أبناء محافظة توفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد،... كارثة ببورسعيد .. متوفى بكورونا يُنقل بعربة مكشوفة! سوشيال ميديا

وأضاف الغضبان في تصريحات تلفزيونية معه، أن دور المستشفى ينتهي عند تسليم المتوفى إلى أهله، وعائلة الراحل كانت تواصلت مع جمعية دفن الموتى لكنها رفضت نقله لدفنه، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك الجمعية، معلنا عزل مدير الجمعية من منصبه.

كما أعرب المحافظ أن ما حدث غير مقبول نهائيا، مؤكدا أنه طلب من وزارة الصحة توفير سيارة لنقل الموتى المصابين بفيروس كورونا.

ميت يُنقل بسيارة مكشوفة!

يذكر أن القصة بدأت حين وثق مواطن من أبناء المحافظة الواقعة بتسجيله مقاطع الفيديو، وناشد السلطات التحقيق في الأمر، خاصة بعد مخاطبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحافي، الخميس، المواطنين في المحافظة الالتزام بالإجراءات الوقائية منعا من انتشار الفيروس.

وأوضحت المعلومات حينها أن الجثمان يعود بالفعل لمواطن من أبناء المحافظة يدعى إبراهيم مسعد محمد العتر، يبلغ من العمر 64 عاما، وكان وصل لمستشفى المبرة يوم الاثنين الماضي، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وأجريت التحاليل الضرورية له، مشيرا إلى أن نتيجة التحاليل ظهرت في اليوم التالي، وجاءت إيجابية، وتوفي الرجل بعد يوم واحد.

بدوره، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن مديرية الصحة قامت باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في نقل الجثمان بالتزام تام من إدارة الطب الوقائي، كما تم إخطار أسرة الراحل بمراسم الدفن، مضيفا أن المحافظة فوجئت بقيام أسرته بالتواصل مع إحدى جمعيات نقل ودفن الموتى، إلا أن الأخيرة رفضت طلب الأسرة بنقل الجثمان، لأن نقل مثل هذه الجثامين له اشتراطات وإجراءات خاصة.

عربة خاصة لوفيات كورونا

وقال المسؤول المصري لـ"العربية نت"، إن أهل المتوفى قاموا بالاتصال بأحد أعضاء مجلس النواب المصري عن المحافظة، والذي بدروه أرسل عربة "ربع نقل" لنقل الجثمان وفق ما كشف الفيديو.

إلى ذلك، أكدت المحافظة في بيان رسمي، أنها لم تقصر في نقل الجثمان، وقامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بتخصيص عربة مجهزة بدفن الموتى خاصة بحالات فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة أخرى لدفن وفيات كورونا بجمعية دفن الموتى.