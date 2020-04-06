شاهد.. حفل تخرج "ذكي" لطلاب جامعة يابانية بسبب كورونا

طريقة جديدة و"ذكية" ابتكرتها جامعة يابانية لإجراء حفل تخرج لطلابها بأمان، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، بعدما لم يستطع الطلبة الحضور بأنفسهم.

جامعة Business Breakthrough (BBT) اليابانية قررت عقد حفل تخرج افتراضي "ذكي" لـ4 طلاب، بداية هذا الأسبوع، عن طريق استخدام الروبوتات مكانهم، في أحد الفنادق اليابانية في مدينة شيودا، بطوكيو.

استخدمت هذه الروبوتات الجديدة، التي تم تطويرها من ANA Holdings، شاشة عرض لكل واحدة منهم تظهر وجوه الأفراد الأربعة مع أذرع لاستلام الشهادات بالنيابة عن الخريجين.

ويتم التحكم بالروبوتات "newme" عن بُعد، من خلال لوحة أم، حيث ارتدت الروبوتات عباءات التخرج وتحرك وفق تحكم الطلاب بها عن بُعد للحصول على شهادات التخرج، فيما شارك باقي الخريجين في الحفل عبر برنامج "زووم" Zoom، حيث تمكنوا من إرسال التعليقات في الوقت الحقيقي للتعبير عن مشاعرهم في الحفل.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 3500 شخص بكورونا إضافة إلى وفاة 85 آخرين في اليابان.