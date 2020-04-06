هكذا يرفه ساعي بريد عن البريطانيين المعزولين ببيوتهم

ابتكر ساعي البريد البريطاني لين والتون طريقة للتنفيس عن السكان القابعين في بيوتهم التزاماً بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا في بريطانيا.

ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة، فيبدو تارةً في هيئة لص أو سارق وتارة في هيئة أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو الشهيرة، وذلك لتخفيف آثار العزلة عن السكان المحجورين في بيوتهم.

وقال والتون لوكالة "رويترز": "لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس. لهذا أردت أن أغير ذلك، عبر ارتدائي الملابس التنكرية في العمل".

وأضاف والتون، الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنجهامشير بوسط إنكلترا: "بات الناس والأطفال ينتظرونني الآن ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي".

وبالإضافة إلى التمويه عن السكان، يجمع والتون عبر هذا الاستعراض الذي يؤديه، تبرعات لصندوق وطني تم إنشاؤه للمساهمة بمكافحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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وتوفي حتى الآن نحو خمسة آلاف شخص جراء الوباء في بريطانيا، بينما بلغ إجمالي المصابين 47806 أشخاص.

وفرضت بريطانيا قيودا صارمة على التجول وأغلقت الأماكن العامة في محاولة لكبح تفشي الفيروس. وأمس الأحد قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده ستضطر لفرض المزيد من القيود على التريض خارج المنازل إذا استخف السكان بقواعد العزل العام التي تهدف لكبح انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضاف أنه لو لم يتبع السكان القواعد، التي تسمح للناس بالسير أو الركض أو قيادة الدراجات في الخارج مرة واحدة يوميا، وليس بالجلوس في الشمس، فإنه سيضطر لحظر كل أشكال التريض خارج المنازل.