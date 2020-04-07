راقصا ومعافى.. هكذا خرج آخر مصاب كورونا من مستشفى واسط

بعد شفاءه التام من فيروس كورونا المستجد، ودّعت محافظة واسط، الاثنين، آخر مصاب بالوباء العالمي في المحافظة، الذي خرج يرقص فرحا من المستشفى بعد إعلان المحافظة خلوها من المرض.

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في التفاصيل، أوضح مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، لحظة خروج الشخص المصاب بالفيروس من المستشفى يرقص ومن حوله الكادر الطبي الذي أشرف على علاجه.

وأظهر الفيديو المعافى، يتمايل ويقول "إلى اللقاء"، موجها دعوة إلى الشعب العراقي يؤكد فيها على الالتزام بحظر التجوال قائلا: "خليك بالبيت هذا مرض خطير".

يشار إلى أن محافظة واسط، كانت أعلنت خلوها من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داعية إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحفاظ على سلامة المحافظة لحين إكمال المسح الشامل الذي تقوم به الفرق الصحية.

تمديد الحظر

يذكر أن وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة في العراق، جعفر علاوي، كان أعلن وجود توجه بتمديد حظر التجول وإعادة تنظيم دوام الموظفين، وذلك ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، إن" حظر التجول سيمدد إلى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص".

كما أشار إلى "تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25%، لأن أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر".

إلى ذلك استبعد وجود مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً "وجود أدوية ومستشفيات مهيأة، فضلاً عن الكوادر الصحية المتهيئة بالكامل".

ونبه إلى أن "الوضع المالي أفضل من السابق، وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات".

وبحسب وزارة الصحة والبيئة، فقد ارتفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد، إلى "961، ومجموع الوفيات إلى 61، مقابل شفاء 279 حالة".