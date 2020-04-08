أخيرا كشف هوية طفل "الكمامات".. وفيضان صور يكشف التضليل

لا يوجد أكثر من الأخبار المضللة التي تنشر يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في فترة الأزمات والأوبئة، ولعل هذا الطفل الظاهر في الفيديو المرفق كان حتى الساعات الماضية واحدا من ضحايا تلك الأخبار.

قبل أيام، انتشرت صورة هذا الطفل وغدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان بعدما ظهر وهو يصنع الكمامات.

كل دولة على حدة شدت البساط نحوها، ففي مصر نشر رواد مواقع التواصل الصورة وقالوا إنها لطفل مصري يقوم بهذا العمل مجانا، متفاخرين بما يفعل.

وفي السعودية أيضا، تداول آخرون صورة الطفل وأرفقوها بعبارات الإعجاب، وكذلك في تونس، والجزائر ولبنان.

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إلى أن ظهرت الحقيقة أخيرا، حيث خرج الطفل عبر مقطع فيديو كاشفا عن اسمه وجنسيته وهويته.

وروى الطفل أن اسمه: علي ماهر محمد علي النداف، وهو عراقي من محافظة الناصرية، قضاء قلعة سكر، لينهي بذلك الجدل القائم، ومعلنا فوز العراق بالطفل الشهير.